الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء الأردني

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، حيث استعرضا علاقات التعاون بين البلدين.

وبحسب "عكاظ"، فقد استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.

© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre إجراءات جديدة لمركز الملك سلمان لليمنيين والنازحين السوريين في الأردن

وأفادت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

حضر اللقاء من الجانب السعودي السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأردني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمود فريحات، ومدير المخابرات العامة الفريق عدنان الجندي، ومستشار الملك الأردني للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، وسفير الأردن لدى السعودية علي الكايد.