الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء الأردني

وبحسب "عكاظ"، فقد استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.
حضر اللقاء من الجانب السعودي السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
كما حضره من الجانب الأردني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمود فريحات، ومدير المخابرات العامة الفريق عدنان الجندي، ومستشار الملك الأردني للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، وسفير الأردن لدى السعودية علي الكايد.
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