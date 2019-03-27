وسائل إعلام: إقامة قاعدة عسكرية أمريكية وراء زيارة بومبيو للبنان

ذكر تقرير لبناني أن جزءا من برنامج زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان، الأسبوع الماضي، تضمن معاينة موقع إقامة قاعدة عسكرية جديدة شمالي البلاد.

وكشف موقع "ليبانون 24" عن أن بومبيو تفقد موقع القاعدة المراد إنشاؤها في قرية "بحديدات" الواقعة في شمال لبنان، على أن تكون هذه القاعدة الجديدة امتدادا لقاعدة "حامات" العسكرية الموجودة في منطقة "البترون" شمالي لبنان، بحيث تشكل جميعها سلسلة رصد ولوجستيات لخدمة قاعدة عسكرية بحرية مرصود لها أن تقام في "ميناء جبيل"

© Sputnik . Alexander Andreychenko بالفيديو... عون يكشف عن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من اللاجئين السوريين في لبنان

وأشار الموقع إلى أن الكشف عن هذه الخطوة الأمريكية جاء لرصد الانتشار العسكري لحزب الله وإيران جنوبي لبنان، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس اللبناني ميشال عون موسكو، فيما لم يصدر من الجهات المعنية اللبنانية نفي أو تأكيد لهذه المعلومات الواردة في التقرير.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، خلال لقائه وفدا من البرلمان الروسي (الدوما) برئاسة فياتشيسلاف فولودين في موسكو، عن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من أزمة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

وبثت قناة " MTV" اللبنانية مقطعا من اللقاء الذي جرى بين الوفد اللبناني والوفد البرلماني الروسي، وتطرقت إلى كلام الرئيس اللبناني الذي قال خلال اللقاء: "أميركا آخدي اللاجئين السوريين رهينة، وما بتِتركن إلا ما تاخود فدية حتى يفوتوا على سوريا، ولبنان عم يتحمّل مشكلة اللاجئين اليوم".

وأضاف عون للوفد البرلماني الروسي: "من مصلحة أوروبا حل مشكلة النازحين، لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان ستدفع بهم إلى البحث عن بدائل، وستكون دول أوروبا وجهتهم الأولى".