عريقات: أمريكا تمهد لضم الضفة الغربية والاعتراف بدولة غزة

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إلى إعادة اللحمة وإنهاء الانقلاب والانقسام الفلسطيني، الذي من شأنه أن يسقط "صفقة القرن".

وقال عريقات، في تصريح لـ"إذاعة صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن "التهدئة مصلحة وطنية عليا وخيار فلسطيني من قبل رئيس السلطة محمود عباس، والقيادة الفلسطينية".

© AFP 2019 / ABBAS MOMANI أول تعليق فلسطيني حول إسقاط أمريكا كلمة "المحتل" عن الضفة والجولان

وأكد أنه "لا يمكن لأي جهة كانت أن تتلاعب بأمن شعبنا في قطاع غزة"، مشيرا إلى "أن الذي يوقف الجرائم الإسرائيلية، والتي تتحمل تل أبيب مسؤوليتها تماما، هو وقف الانقلاب".

كما قال عريقات، إن "إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل واستمرار الاستيطان وإعلان السيادة الإسرائيلية على الجولان ما هو إلا ترجمة لكوننا نعيش في عصر ما بعد القانون الدولي والأخلاق الدولية".

وفيما يتعلق بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، حول أحقية إسرائيل بالأمن على الضفة، أضاف عريقات: "نحن نعيش عصر ما بعد القانون الدولي، وما بعد الأخلاق والأعراف الدولية".

ونوه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن الشعب العربي لن يقبل استمرار الوضع القائم، لأنه وضع ظلم وإذلال.

وتابع: "السياسة الأمريكية لن تجلب الأمن لأحد، وهم يمهدون أنه بعد الجولان الاعتراف بضم الضفة، ومن ثم الإعلان عن الاعتراف الأمريكي بدولة غزة تحت راية حماس، لأن هذا منطق الأمور".