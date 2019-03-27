عريقات: أمريكا تمهد لضم الضفة الغربية والاعتراف بدولة غزة

وقال عريقات، في تصريح لـ"إذاعة صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن "التهدئة مصلحة وطنية عليا وخيار فلسطيني من قبل رئيس السلطة محمود عباس، والقيادة الفلسطينية".
كما قال عريقات، إن "إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل واستمرار الاستيطان وإعلان السيادة الإسرائيلية على الجولان ما هو إلا ترجمة لكوننا نعيش في عصر ما بعد القانون الدولي والأخلاق الدولية".
وفيما يتعلق بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، حول أحقية إسرائيل بالأمن على الضفة، أضاف عريقات: "نحن نعيش عصر ما بعد القانون الدولي، وما بعد الأخلاق والأعراف الدولية".
ونوه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن الشعب العربي لن يقبل استمرار الوضع القائم، لأنه وضع ظلم وإذلال.
وتابع: "السياسة الأمريكية لن تجلب الأمن لأحد، وهم يمهدون أنه بعد الجولان الاعتراف بضم الضفة، ومن ثم الإعلان عن الاعتراف الأمريكي بدولة غزة تحت راية حماس، لأن هذا منطق الأمور".
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