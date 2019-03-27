صحيفة: سياسات دول الخليج تهدد 25 مليون أجنبي

قال خبراء اقتصاديون إن السياسات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتقليص عدد الوافدين واستبدالهم بالمواطنين تزيد الضغوط على العمالة الأجنبية.
GCC employment policies threaten livelihood of 25m expats | RTNews24 Read more https://t.co/2VKyzPWSxW pic.twitter.com/LHqu4Un5qP— RTNews24 (@rtnews24en) March 26, 2019
وحسب "ميدل إيست مونيتور"، فهناك 25 مليون أجنبي يعيشون في دول التعاون الخليجي ويمثلون 50 % من سكان الدول الست.
وتؤثر عملية التوطين في الخليج بشكل كبير على العمالة التي تواجه مشاكل في بلدانها الأصلية.
ودول مجلس التعاون الخليجي، هي السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت.
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