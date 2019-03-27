المندوب الدائم للسعودية في الجامعة العربية: نرفض التدخلات الإيرانية "السافرة" ويجب التصدي لها

عبر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد النقلي، عن استنكار المملكة ورفضها القاطع لأية محاولة من المساس بالأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها هضبة الجولان.

وأكد النقلي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء على هامش افتتاح أشغال اجتماع المندوبين الدائمين والذي يعقد تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار القمة العربية بتونس في دورتها الثلاثين، على أن إعلان الإدارة الأمريكية يعتبر مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي والقرارات الشرعية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 ورقم 497 لعام 1981.

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وعبر عن رفض المملكة لما وصفها بالتدخلات الإيرانية ''السافرة" في الشؤون العربية، داعيا إلى التصدي والوقوف صفا واحدا أمام هذه التدخلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية.

وتابع النقلي في كلمته أن المملكة تعاملت مع الأزمة السورية وفق مبدأ السيادة والامن والاستقرار وسعت الى تسويتها وفق اعلان جينيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أشار النقلي إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف مثل ماهو الشأن في اليمن من خلال السعي إلى حل الأزمة وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.