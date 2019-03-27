تقرير يكشف حجم العمالة الوافدة في دول الخليج... قطر الأكثر اعتمادا عليها

وطبقا لهذه الإحصائيات التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" أمس الثلاثاء، تمثل العمالة الوافدة 91 % من إجمالي سكان قطر، تأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة، وتمثل العمالة فيها 89 %.

© REUTERS / HANDOUT صحيفة: سياسات دول الخليج تهدد 25 مليون أجنبي

أما الكويت فتمثل العمالة الوافدة فيها 72.15، وتصل الأرقام في البحرين إلى 54 %.

وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص، وكانت 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.

وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 شخص وظائفهم في السعودية.

ويقول الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، لصحيفة "ميدل إيست مونيتور" إن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.