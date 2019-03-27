ضيف "ثقيل" يزور السعودية... وتحذيرات رسمية منه

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، صباح اليوم الأربعاء، 7 تنبيهات لمناطق: جازان والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ونجران وتبوك، بحسب موقع "سبق" السعودي.

وأشارت إلى أن المناطق المذكورة ستشهد نشاطا للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وحذرت من أن ذلك سيحد من الرؤية الأفقية.

​وبحسب الهيئة فإن منطقة جازان ستشهد تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ونبّهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية إلى حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، وأصدرت الهيئة تنبيهاً مماثلاً لمنطقة الجوف من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية كذلك، وهو نفس الإنذار الذي حذرت به الهيئة منطقة "حائل"، وفي "القصيم" و"نجران" أيضا إذ نبهت الهيئة لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.