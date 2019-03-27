اجتماع مهم بشأن شبكة موازية للإنترنت في السعودية

نظمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لأعضاء الشبكة السعودية للبحث والابتكار المعروفة بـ"معين".

وعقد الاجتماع في فندق هيلتون الرياض، بحضور عمداء البحث العلمي وعمداء تقنية المعلومات في الجامعات السعودية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لـ"معين".

© AP Photo / Christophe Ena قرار جديد يساهم في تحقيق "رؤية 2030" في السعودية

وقالت صحيفة " الاقتصادية " السعودية، إن الاجتماع بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين أعضاء الشبكة ومناقشة المشروعات المستقبلية.

وقال محمد العذل، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن "معين" هي شبكة بحثية وطنية موازية لشبكة الإنترنت الحالية ذات سرعات عالية تصل إلى 10 آلاف ميغا في الثانية.

وتابع: "تستطيع الشبكة تحقيق متطلبات البحث العلمي من سرعة وكفاءة في نقل البيانات، وهي شبكة مخصصة لخدمة الأغراض العلمية والبحثية والصناعية ومساعدة الباحثين، عبر خلق بيئة مناسبة للبحث والابتكار على مستوى المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وتقوم شبكة "معين" ببناء شراكات متميزة مع شبكات البحث العلمي والتعليم المماثلة في أوروبا وأمريكا وآسيا لتيسير التواصل بين الباحثين في مختلف أنحاء العالم، حيث تم الارتباط بشبكة إنترنت 2 العالمية، التي أنشأتها معاهد التعليم العالي في أمريكا.

تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية @KACST "الاجتماع الدوري لأعضاء الشبكة السعودية للبحث والابتكار (معين)" يوم الأربعاء 1440/7/20هـ في فندق هيلتون الرياض، وذلك بحضور عمداء البحث العلمي وعمداء تقنية المعلومات في الجامعات السعودية.#اجتماع_معين pic.twitter.com/bLLLxM7MZK — شبكة معين (@MaeenNetwork) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وتتميز تلك الشبكة بسرعة عالية تصل لأضعاف سرعة نقل البيانات في شبكة الإنترنت العادية، وهو ما يوفر لمشتركي شبكة "معين" ارتباطا بأكثر من 113 ألف مؤسسة أكاديمية و42 شبكة تعليمية و65 شبكة بحثية وأكثر من 80 مليون باحث ومختص يمثلون أكثر من 125 دولة حول العالم.

#يحدث_الآن خلال #اجتماع_معين التصويت على الخدمات والمشاريع المقترحة، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات pic.twitter.com/QQk2IJOwJw — شبكة معين (@MaeenNetwork) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وتتميز شبكة "معين" بموثوقية كبيرة وكفاءة من خلال فرعيها العاملين في كل من الرياض وجدة مما يسهل تدفق، كم هائل من البيانات مع ما يلزم تمكين المشتركين من الوصول إلى البيانات على مدار الساعة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".