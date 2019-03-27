إصابة 8 فلسطينيين بينهم صحفي برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن مصورها أصيب خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة سلمية نصرة للأسرى.
وأفادت الوكالة بإصابة 8 شبان بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، بينهم المصور، حيث أطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه الطواقم الصحفية والطبية الموجودة في المكان.
وذكرت أن "الجنود اعتدوا على الصحفيين في المكان، وأطلقوا صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وهددوهم بإطلاق النار عليهم إذا لم يغادروا المنطقة، ومنعوهم من تغطية الأحداث".
وكانت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الطلبة، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات الغاضبة والمنددة بالانتهاكات في حق الأسرى.
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