مقتل 15 من مسلحي الحوثيين في كمين نصبه الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، اليوم الأربعاء، مقتل 15 عنصراَ من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات استدرجت عناصر من الحوثيين كانت تحاول التسلل في محيط جبل شيحاط الاستراتيجي في الأطراف الشرقية لمديرية باقم شمال صعدة ثم باغتتهم بهجوم".

© REUTERS / POOL ظريف: لم يفت الأوان بعد لإيقاف كابوس الحرب المخزية في اليمن

وأكد أن "العملية أسفرت عن مقتل 15 من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار".

وأشار إلى "استهداف مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات، ما أدى إلى تدمير آليات ومقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله بأن طيران التحالف "شن غارتين على منطقة المهاذر في مديرية سحار غرب صعدة".

في سياق آخر، قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر"، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وأضاف أن هجوم "أنصار الله" ألحق خسائر في صفوف الجيش اليمني.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني بكمين نصبته وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله" في جبهة الضباب غرب تعز، حسب المركز.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات جوية وبرية وبحرية لمساندة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثي".

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.