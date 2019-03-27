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17:57 27 مارس/ آذار 2019
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    وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية

    دمشق تطالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإصدار موقف بشأن القرار الأمريكي

    © وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
    العالم العربي
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    وجهت الحكومة السورية رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالجولان السوري المحتل.

    ذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وجهت رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالجولان السوري المحتل.

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    وأعربت الخارجية السورية عن تأكيدها على أن "إعلان الرئيس الأمريكي اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي هو اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بخصوص الجولان".

    وأضافت الخارجية: "على المفوض السامي إصدار موقف علني واضح يحذر من مخاطر الإعلان الأمريكي المرفوض على المنظومة القانونية الدولية التي تكفل للسوريين من أبناء الجولان المحتل حقوقهم ويؤكد من جديد مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضاً سورية محتلة".

    وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال يوم الإثنين أمس الأول إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، لن يؤثر إلا على عزلة أمريكا.

    وأشارت "رويترز" إلى أن تصريح المعلم، نقله التلفزيون السوري، يوم الاثنين 25 مارس/ آذار، مشيرة إلى قوله "مهما مرت السنوات لن يغير ذلك شيئا من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة".

    ووقع ترامب، الاثنين 25 مارس/ آذار، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

    وجاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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    الكلمات الدلالية:
    قرار ترامب حول الجولان, الحكومة السورية, سوريا
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