الحزب الحاكم في الجزائر يعلن مساندة الحراك الشعبي بشكل مطلق

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، مساندة الحراك الشعبي بشكل مطلق، حسبما ذكر معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير الحزب.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA أحد قادة الاحتجاجات في الجزائر يرفض اقتراح الجيش عزل بوتفليقة

ذكر ذلك موقع " فرنسا 24 "، اليوم الأربعاء 27 مارس / آذار، مشيرا إلى أن بوشارب، يشغل أيضا منصب رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ليست بيد الحزب العتيد.

ويترأس حزب جبهة التحرير الوطني، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بوشارب، في مؤتمر جماهيري مع مسؤولي الحزب بالمحافظات، إنه يدعم مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها من خلال مسيرات حاشدة، داعيا إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة، من أجل التغيير.

وقال معاذ بوشارب إن الشعب قال كلمته كاملة غير منقوصة، وأن أبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة لهذا الحراك الشعبي ويدافعون بكل إخلاص من أجل الوصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم، مضيفا: "الشعب طالب من خلال مسيرات حاشدة بالتغيير وكان له هذا التغيير وقالها رئيس الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصريح اللفظ والعبارة بأنه ذاهب نحو تغيير النظام".

وتابع: "لذلك، يجب علينا جميعا أن نجلس إلى طاولة الحوار للوصول إلى جزائر جديدة".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.