وزير خارجية السودان: القمة العربية ستناقش دعم السودان لتحقيق السلام والتنمية

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن القمة العربية المقبلة المرتقب انعقادها في تونس الأحد المقبل ستناقش دعم بلاده من أجل تحقيق السلام والتنمية إلى جانب قضايا الأمن العربي ومحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر.

الخرطوم — سبوتنيك . وأكد الدرديري، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية اليوم الأربعاء، حرص السودان على المشاركة في القمة العربية، وذلك انطلاقا من التزامه تجاه القضايا العربية"، موضحا أن القمة ستناقش دعم السلامة والتنمية في السودان، بجانب القرار الأمريكي الذي صدر بحق الجولان السورية، وموضوع تطوير الأمن القومي العربي، لمكافحة الارهاب والاتجار بالبشر والأوضاع السياسية في الراهنة بالوطن العربي".

ولفت الدريري، إلى أن وفد السودان إلى القمة يترأسه النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول عوض أبنعوف.

وتنطلق الأحد المقبل في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.