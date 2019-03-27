تعويضات بالمليارات من الحكومة الإيرانية لمتضرري السيول

أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت، عن قرار الحكومة منح تعويضات إلى متضرري السيول الأخيرة بمبلغ 710 مليارات ريال (الدولار = 13000 ريال).

أفادت وكالة أنباء فارس نقلا عن الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية أن نوبخت أعلن تخصيص 5 مليارات ريال على شكل قرض إلى محافظة فارس لتقديم المساعدات إلى متضرير السيول في المحافظة.

وصادق مجلس الوزراء، اليوم، على تخصيص اعتمادات وتسهيلات مصرفية للتعويض عن الأضرار والخسائر التي تسببت بها السيول.

© REUTERS / Tasnim News Agency ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 38 قتيلا

وخلال اجتماعه الأول في السنة الإيرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/ مارس 2019)، والذي عقد برئاسة حسن روحاني، تم اتخاذ قرارات للتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالأماكن السكنية والتجارية وتوفير الأدوات المنزلية والمركبات المتضررة بسبب السيول في محافظات كلستان ومازندران وخراسان الشمالية وسائر المحافظات المتضررة بالسيول.

وتضمنت القرارات تقديم مبلغ 100 مليون ريال مساعدات دون مقابل و400 مليون ريال تسهيلات بنكية لإنشاء الوحدات السكنية في القرى، وتقديم مبلغ 120 مليون ريال كحد أقصى مساعدات دون مقابل، و500 مليون ريال كحد أقصى تسهيلات بنكية لإنشاء الوحدات السكنية في المدن.

كما صادق المجلس على تقديم مساعدات يبلغ أقصاها 50 مليون ريال دون مقابل، و150 مليون ريال تسهيلات بنكية لترميم الوحدات السكنية المتضررة بالسيول، وتسهيلات بنكية للوحدات التجارية المتضررة بمبلغ 450 مليون ريال كحد أقصى، وتخصيص 20 مليون ريال لكل هكتار من الأراضي الزراعية، ومبلغ 50 مليون ريال لكل هكتار من أراضي البستنة.

كما وافقت الحكومة على إعفاء الديون الضريبية للمشمولين بدفع الضرائب ممن تضررت ممتلكاتهم بنسبة أكثر من 50 في المئة.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت شمال شرقي إيران إلى 38 قتيلا حتى الآن، بحسب مساعد رئيس دائرة الأزمة في الطب العدلي الإيراني مهرداد علي بخشي.

وتعرض عدد من المدن الإيرانية إلى فيضانات غير مسبوقة تسببت في سقوط قتلى وخلفت أضرارا فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، سيولا هائلة شهدتها مدينة شيراز جنوبي البلاد، حيث جرفت عددا كبيرا من السيارات.