وزير الطاقة السعودي يعلق على شراء أرامكو 70% من حصة سابك

علق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، على شراء أرامكو - أكبر منتج للنفط في العالم - حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي للمملكة مقابل 69.1 مليار دولار.

وقال الفالح عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "صفقة تاريخية وضخمة على المستوى العالمي كهذه، لا يكسب فيها أطرافها الثلاثة فحسب، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك، وإنما الكاسب الأكبر هو الاقتصاد الوطني".

نهنيء صندوق الاستثمارات العامة و #أرامكو_السعودية على هذة الصفقة المباركة بما ستحدثه من تحول شامل، سيؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية و #سابك على المدى البعيد. pic.twitter.com/aEXHuzgMPP — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 27, 2019

​وتابع "نهنيء صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية على هذة الصفقة المباركة بما ستحدثه من تحول شامل، سيؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية وسابك على المدى البعيد".

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن الصفقة تأتي بعد شهور من المفاوضات بين أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

إن صفقة تاريخية وضخمة على المستوى العالمي كهذه، لا يكسب فيها أطرافها الثلاثة فحسب، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك، وإنما الكاسب الأكبر هو الاقتصاد الوطني 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 27, 2019

​وبلغت قيمة الصفقة 259.125 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

​يشار إلى أن الأسهم المتبقية، والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءا من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو السعودية عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية. فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.