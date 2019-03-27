سوريا تستعين بمنتج مصري لمكافحة أزمتين

ووفقا لصحيفة "الوطن" السورية، وصل إلى مرفأ طرطوس السوري 2000 طن من سلعة البطاطا المصرية، من أصل خمسة آلاف طن تم التعاقد عليها.

© Sputnik . Ramil Sitdikov قطر تتعهد بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا... ولكن

ويهدف التعاقد لتوفير البطاطا في جميع صالات ومنافذ البيع في المحافظات للحد من عملية ارتفاع أسعارها والتصدي لاحتكارها من البعض.

وقال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، إن الثلاثة آلاف طن المتبقية ستكون في الأسواق خلال يومين كحد أقصى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تفريغ كميات البطاطا التي وصلت المرفأ ليصار إلى طرحها في صالات المؤسسة.

ولفت نجم إلى أن الكمية المتعاقد عليها تكفي لأكثر من 15 يوما، منوها بطرح الكميات في 1500 صالة تابعة للسورية للتجارة في المحافظات، بسعر 330 ليرة، بل وأقل من ذلك.

وتعتبر هذه الدفعة الثانية من شحنة البطاطا المتفق عليها بين الحكومة السورية والحكومة المصرية، حيث تم استقبال الدفعة الأولى شهر فبراير/ شباط الماضي.