الجعفري: رئيس وزراء قطر السابق أكد أن سوريا ضحية لتلاعب استخباراتي تقوده واشنطن

قال المندوب السوري في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري الجعفري إن رئيس وزراء قطر السابق أكد أن سوريا ضحية لتلاعب استخباراتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

أشار المندوب السوري للأمم المتحدة، بشار الجعفري في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس الأمن إن رئيس وزراء قطر السابق أكد أن سوريا ضحية لتلاعب استخباراتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS / Denis Balibouse بشار الجعفري: مصائر الشعوب ليست للاستثمار السياسي الرخيص في انتخابات إسرائيل وأمريكا

وتسائل الجعفري حول وضع قيادات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) الموقوفين في سوريا، قائلا "إذا كانت داعش انتهت، فأين البغدادي وقيادات التنظيم الإرهابي وأين المساءلة على ما فعلوه في سوريا والعراق ولماذا يتم إخفائهم."

وأشار الجعفري إلى أن "واشنطن تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على سورية تسببت بمعاناة ملايين السوريين وتتباكى في الوقت ذاته على الوضع في مخيم الركبان الذي تمنع قاطنيه من مغادرته".. مبينا أن "التحالف الأمريكي" يقوم بنقل متزعمي تنظيم داعش الإرهابي إلى مخيمات يشرف عليها بهدف استثمارهم لاحقا في أماكن أخرى".

وحول القرار الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل، قال الجعفري إن إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل "كشف حقيقة المخطط الموجه ضد سوريا بشكل خاص والمنطقة بأسرها بشكل عام، وهو مخطط إجرامي لم تترك فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها وأدواتها في المنطقة أي وسيلة لا أخلاقية ولا شرعية إلا واستخدمتها لخدمة أجنداتها الرامية لنشر الفوضى والدمار في المنطقة والعمل على تقسيمها على أسس دينية ومذهبية وعرقية لتكريس الواقع الجديد على غرار ذلك الذي فرضه المستعمرون في وثيقتي سايكس بيكو ووعد بلفور".