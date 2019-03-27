الجعفري: رئيس وزراء قطر السابق أكد أن سوريا ضحية لتلاعب استخباراتي تقوده واشنطن

قال المندوب السوري في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري الجعفري إن رئيس وزراء قطر السابق أكد أن سوريا ضحية لتلاعب استخباراتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

أشار المندوب السوري للأمم المتحدة، بشار الجعفري في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس الأمن إن رئيس وزراء قطر السابق أكد أن سوريا ضحية لتلاعب استخباراتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسائل الجعفري حول وضع قيادات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) الموقوفين في سوريا، قائلا "إذا كانت داعش انتهت، فأين البغدادي وقيادات التنظيم الإرهابي وأين المساءلة على ما فعلوه في سوريا والعراق ولماذا يتم إخفائهم."

وأشار الجعفري إلى أن "واشنطن تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على سورية تسببت بمعاناة ملايين السوريين وتتباكى في الوقت ذاته على الوضع في مخيم الركبان الذي تمنع قاطنيه من مغادرته".. مبينا أن "التحالف الأمريكي" يقوم بنقل متزعمي تنظيم داعش الإرهابي إلى مخيمات يشرف عليها بهدف استثمارهم لاحقا في أماكن أخرى".