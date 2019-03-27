فلحوط: سوريا ستتعامل مع الجولان مثلما تعاملت مع البؤر المحتلة من الإرهاب

قال الرئيس الفخري لاتحاد الصحفيين في سوريا، عضو مجلس الشعب السابق، صابر فلحوط، إن "سوريا التي تؤمن بالشرعية الدولية وتحترم القرارات الأممية ولا بد لها في مثل هذه المسائل من أن تمارس كافة الطرق للوصول إلى حقها ومنها الاحتجاج ووضع المسألة أمام أنظار ممثلي العالم في مجلس الأمن".

وأوضح في تصريحاته لراديو "سبوتنيك" أن "أي قرار سيتخذ سيدعم القرار السياسي والدبلوماسي السوري وهما مهمان جدا لمن سيمارس الفعل النضالي على الأرض ويدعم موقف سوريا التي صممت أن تستعيد كل شبر من أرضها بكافة الوسائل المتاحة والممكنة".

© Sputnik . Ali Hassoun إيران تعلن موقفها الرسمي من قرار واشنطن بشأن الجولان السوري المحتل

ولفت إلى أن "سوريا تحمل في خاطبها لمجلس الأمن الشرعية الدولية وحقها الذي لا يقبل النقاش أو المساومة والتفريط بأي شكل"، آملا أن "يكون هناك موقفا من ممثلي العالم في مجلس الأمن ودعما للموقف السوري وإدانة للقرار الأمريكي".

وأشار إلى أن "عودة الجولان لن تترك للقرارات الدولية وإنما للفعل النضالي وتضحيات الشعب العربي السوري لدعم محور المقاومة الذي تشكل سوريا واسطة العقد فيه".

وعلى الرغم من تأكيده على استخدام ممثل الولايات المتحدة حق النقض في أي قرار ضد واشنطن إلا أنه قال "لا بد من عقد الجلسة وفضح مندوب سوريا في مجلس الأمن ما فعله الرئيس الأمريكي وما تفعله الإدارة الأمريكية من استهتار بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحاولات أمريكا اغتصاب حقوق الشعوب دون أن يكون هناك احتجاج من مجلس الأمن".

وذكر أن "الجولان السوري ما زال محتلا كما بعض البؤر المحتلة من الإرهاب المدعوم من أمريكا والصهيونية وسوريا ستتعامل مع الجولان مثل هذه الاحتلالات وبنفس الكفاءة والدعم من محور المقاومة وأصدقائها على الساحة الدولية ما يجعل إصرارها على النصر قريبا من التحقيق".