نائب أردوغان: تركيا صديقة لكل من يكن الود للقطريين

شدد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الأربعاء، على أن بلاده "صديقة لكل من يكن الود لأصدقائها القطريين"، مؤكدا أن تركيا "لا تسمح لأحد بالكيد لهم".

جاء ذلك في كلمة له أثناء زيارته لقيادة القوات البرية التركية القطرية، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في افتتاح متحف قطر الوطني الجديد.

ووفقا لما نشرته "الأناضول"، أضاف أقطاي "نكن الود لكل من يكن الود لنا، وكل من لا يفهم هذه اللغة، سنرد عليه باللغة التي يفهم بها، ونحن مصممون على ذلك".

فؤاد أوقطاي: #تركيا صديقة لكل من يُكنّ الودّ لأصدقائها القطريين

في كلمة له أثناء زيارته لقيادة القوات البرية التركية القطرية على هامش زيارته للدوحةhttps://t.co/b8RkAwTenJ pic.twitter.com/mzBBWNanUD — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 27, 2019

وأشار أقطاي إلى أن تركيا لديها مبدأ ثابت يتمثل بالوقوف بحزم في وجه الظلم بجميع أنحاء العالم، مضيفا "وأنتم تعكسون هذا الموقف في المجال العسكري".

وشدد أقطاي على أن الوحدة العسكرية التركية تؤدي مهمة هامة جدا في قطر، مؤكدا أن قطر "صديقة".

ومن المنتظر أن يلتقي أقطاي كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري وزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة.