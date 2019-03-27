هنية يظهر علنا أول مرة بعد انحسار القصف الإسرائيلي (صور)

تفقد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حطام مكتبه في غزة اليوم الأربعاء في أول ظهور علني له منذ استهداف ضربة جوية إسرائيلية لمكتبه يوم الاثنين.

وخرج هنية من مقر إقامته السري لتفقد حطام مكتبه الذي استهدفته ضربة جوية إسرائيلية يوم الاثنين. وفقا لوكالة "رويترز".

وقال هنية إن "على إسرائيل ألا تتوهم أنها قادرة على كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

صور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تفقده مباني دمرها الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة

pic.twitter.com/EWNW8jfHcS — سوسن 2 (@Leila22455255) March 27, 2019

وساد هدوء حذر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بعد إطلاق صواريخ فلسطينية وشن ضربات جوية إسرائيلية على مدى يومين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم نشر اسمه، "على هنية أن يجد لنفسه مكتبا جديدا قبل أن يبدأ في إطلاق التصريحات".

ولم تسفر هجمات الصواريخ أو الضربات الإسرائيلية التي اندلعت يوم الاثنين عن سقوط قتلى سواء في غزة أو إسرائيل. ودمر نظام القبة الحديدية بعض الصواريخ بينما أخلى مقاتلون فلسطينيون منشآت استهدفتها الضربات الجوية.