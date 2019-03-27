الشرطة السعودية تكشف ملابسات الاعتداء على مسن وتقبض على الجاني (فيديو)

نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة في كشف ملابسات الاعتداء على مواطن مسن في العقد الثامن من العمر، كما حددت هوية الجاني وتم القبض عليه.

قال المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، إن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن في العقد الثامن من العمر لاعتداء من قبل شخص مجهول.

شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن بعد قيامه بالإعتداء على مواطن في العقد الثامن من العمر ، أثناء تواجده بأحد المحلات التجارية جنوب محافظة جدة ، والاستيلاء على محفظته وما بحوزته من مبالغ ماليه بالقوة. pic.twitter.com/Rp0r8DhQrF — الأمن العام (@security_gov) March 27, 2019

وكان المسن يتواجد في أحد المحال التجارية جنوب محافظة جدة، قبل أن يستولي شاب على محفظته وما بحوزته من مبالغ مالية بالقوة.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.