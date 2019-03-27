رئيس البرلمان المصري: الرئاسة لم تتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية

قال رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، إن مؤسسة رئاسة الجمهورية المصرية لم تتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الأربعاء، "أقسم بالله العظيم أن الرئاسة لم تتدخل في التعديلات الدستورية"، بحسب ما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

© Sputnik . Ilia Pitalev عمرو موسى يدعو إلى حوار "فسيح" بشأن التعديلات الدستورية في مصر

وأضاف عبد العال أن "المجلس كان يتلقى مقترحات بالتعديلات من مختلف طوائف الشعب المصري، إلا أن المجلس أخذ على عاتقه أن تسير هذه التعديلات في إطارها التشريعي السليم".

وأشار رئيس مجلس النواب المصري إلى أن "الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة أمامها طريق طويل".

وتابع "سنعقد غدا الخميس، آخر جلستين للحوار المجتمعي صباحا ومساء، ليكون بذلك قد غطى كافة أطياف الشعب المصري"، مطالبا رؤساء الأحزاب السياسية بانتظار خروج المنتج النهائي لصياغة هذه التعديلات.