إعلامي شهير يقبل يد عبد العزيز بن فهد بشكل مفاجئ (فيديو)

فاجأ إعلامي سعودي شهير، متابعيه، بتقبيله يد الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك فهد.

نشر الإعلامي إبراهيم الفريان، فيديو له وهو ينكب على تقبيل يد الأمير عبد العزيز بن فهد.

ويقول الفريان في الفيديو "سمو الأمير شوفتك عيد يشهد الله"، قبل أن يمسك بيده ويقبلها عدة مرات.

الله يحفظك شوفتك عيد يشهد الله pic.twitter.com/2utj9YKFRs — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) March 25, 2019

ورد الأمير ابن فهد "الله يحيك يابن فريان ويبارك فيك، ترا علومك غانمة من مبطي (منذ زمن)، وأنا أشهد أن أخوي فيصل الله يرحمه، وأخوي سلطان يحبونك".

يذكر أن الأسابيع الماضية، شهدت ظهورا متكررا للأمير عبد العزيز بن فهد.