بومبيو يفتح ملف خاشقجي مجددا ويوجه أكبر تهديد إلى السعودية

جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، تعهد بلاده بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أواخر العام الماضي، بصرف النظر عن مستوى هؤلاء المسؤولين.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بومبيو في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، "نواصل الحصول على المزيد من الحقائق حول ذلك، والرئيس [الأمريكي دونالد] ترامب أوضح تماما أنه مستمر في العمل للتعرف على المسؤولين عن جريمة قتل جمال خاشقجي، ومحاسبتهم".

© REUTERS / Neil Hall على خلفية قضية خاشقجي... الوليد بن طلال: الإعلام الغربي خدم السعودية خدمة كبيرة

وبسؤاله عما إذا كان ذلك يشمل محاسبة المسؤولين بصرف النظر عن رفعة منصبهم، أجاب بومبيو، "لقد قلت [ستمم محاسبة] أي شخص".

وقتل جمال خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة السعودية، ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا، فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.