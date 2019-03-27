وزير الخارجية المصري يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التقى مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.

موسكو — سبوتنيك. وقال حافظ "إن المباحثات خلال لقاء شكري وبولتون تركزت على الأزمات المختلفة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ تناول الوزير شكري حتمية التوصل لحل لهذه القضية المركزية تقوم على أساس حل الدولتيّن وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

© REUTERS / Leah Millis خبير قانون دولي يوضح الآثار المترتبة على قرار ترامب بشأن الجولان

وأضاف حافظ "كما أعاد الوزير شكري التأكيد على الموقف المصري من اعتبار الجولان أرضا عربية محتلة. وتناولت المباحثات كذلك التطرق لسبل دعم التشاور الثنائي مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة، خاصة في سوريا واليمن وليبيا، حيث استعرض الوزير شكري الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مساعدة الأطراف الليبية المختلفة من أجل دعمها لتحقيق التوافق المنشود".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.