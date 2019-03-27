عودة دفعة مهجرين سوريين جديدة من الأردن... والعدد وصل إلى 16500 منذ أكتوبر الماضي

عبرت دفعة جديدة من النازحين السوريين في الأردن اليوم الأربعاء معبر نصيب الحدودي جنوبي سوريا، فيما وصل العدد الإجمالي للعائدين عبر المعبر إلى 16500 منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب "سانا"، عادت دفعة جديدة من المهجرين السوريين في مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب — جابر الحدودي، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة جميع المهجرين إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب".

© Sputnik . Firas al-Ahmad عودة أكثر من 700 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

وذكرت الوكالة أنه تم نقل العائدين وأمتعتهم بحافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب.

وبين رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور أن "عناصر المركز قاموا بتأمين الخدمات ووسائط النقل للأسر المهجرة العائدة من مخيمات اللجوء في الأردن إلى سورية"، ولفت إلى أن "التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية تفيد بالتقيد بحسن استقبال السوريين العائدين إلى أرض الوطن وإلغاء جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بهم".

وأكد المسؤول السوري أن عدد المهجرين العائدين إلى سوريا عبر معبر نصيب بلغ 16500 مهجر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن الحكومة السورية وجهت إلى تقديم كل التسهيلات للمواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم إضافة إلى منح كل من لا يملك وثائق شخصية تذكرة مرور مؤقتة عبر واحدة من السفارات السورية لتسهيل عودته.

وعادت في الـ 20 من الشهر الجاري دفعة من المهجرين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب عبر مركز نصيب الحدودي.