تسجيل
00:10 28 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    اختراق بريد إلكتروني

    دولة عربية تنشئ إدارة للجرائم الإلكترونية بسبب "الابتزاز الإلكتروني"

    © Fotolia / Brian Jackson
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الليبي التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة المستشار عمر حمد الحجازي في مدينة البيضاء، شرقي البلاد اليوم الأربعاء، عن إنشاء إدارة للجرائم الإلكترونية وذلك بعد ارتفاع عمليات الابتزاز والجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

    البيضاء – سبوتنيك. وقال الحجازي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "تم إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية بعد ارتفاع معدلات الجرائم والترويج للجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "هذه الإدارة تستهدف عمليات بيع الآثار والأسلحة وجرائم التشهير والابتزاز والقتل والخطف والتي تجد لها حيز مفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي".

    فيسبوك
    © REUTERS / Elijah Nouvelage
    سوريا... الكشف عن تفاصيل حول الجرائم الإلكترونية في قانون الإعلام المقبل
    وأضاف مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الليبي إلى أن "إدارة الجرائم الإلكترونية لا تقوم بمراقبة الانترنيت أو البث في أي قضية إلا بعد تقديم شكوى رسمية للنيابة العامة"، مضيفا أن "فور الإعلان عن إنشاء الإدارة أحيلت لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة قانون الجرائم الإلكترونية والتي بدورها قامت بإحالته إلى مجلس النواب الذي قام بعرض القانون في جدول أعماله لاعتماده".

    وبين الحجازي أن "قانون العقوبات يتكون من 32 مادة تصل العقوبة إلى 200 ألف دينار ليبي غرامة وسجن 15 سنة في بعض القضايا"، موضحا أن "الغرض منه هو كبح الجرائم المنتشرة خاصة بعد موجة الانتحار التي لحقت مدن ومناطق مختلفة في ليبيا".

    وتابع قائلا "لقد لجأ إلينا العديد من أولياء الأمور وكان لدينا تدخل في معرفة الأسباب المتعلقة ببعض الجرائم والحالات، كحالة انتحار 14 شاب في البيضاء والتي توصل فيها فريق الطب الشرعي التابع لمركز الخبرة القضائية لعدم وجود أي أسباب جنائية وأن كل الحالات هي حالات انتحار بسبب ظاهرة الابتزاز وبعض الاسباب التي لايمكن التصريح بها باعتبار الأمر احيل للنيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص".

    وأكد الحجازي أن:

    "دور مركز الخبرة القضائية والبحوث على عاتقه متابعة كل تطور يحدث في الجريمة مثل أبحاث التزييف والتزوير وظهور عقاقير محظورة بأسماء مختلفة وغيرها من أنواع الجرائم حيث يوجد بالمركز مكتب للدراسات والبحوث يهتم بالجانب البحثي ويحفز كل الأطباء والخبراء بالمركز القيام بأوراق علمية لعدة تخصصات كما يصدر المركز حاليا مجلة علمية محكمة دوليا صدر منها العدد الثالث والتي تقوم بنشر الأبحاث والورقات العلمية للأطباء والخبراء بالمركز والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية والمراكز البحثية بالدولة كما لا يقتصر عمل مركز الخبرة القضائية والبحوث على البحث عن الجرائم ولكن توعية المواطن من أخطار وقوع الشباب والشابات فريسة لمواقع محظورة في شبكة المعلومات الدولية منها المواقع المتعلقة بالإرهاب والمواقع الإباحية وغيرها".

    يذكر أن إدارة الجرائم الإلكترونية تم الإعلان عنها بعد توارد الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي وتضم الإدارة نخبة من الخبراء على درجة عالية من الكفاءة المهنية.

    انظر أيضا:

    روسيا تعتزم توسيع قائمة الدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرة إلكترونية
    مصرع شاب انفجرت سيجارة إلكترونية في فمه
    ردعا للإرهاب... إيران تحمي حدودها الشرقية بتقنيات إلكترونية وبصرية حديثة
    لأسباب "إلكترونية"... أمريكا تضيع 500 مليون دولار على تل أبيب
    العلماء يحولون النحل إلى "درونات" ويثبتون على ظهورها حقيبة مع شريحة إلكترونية (فيديو)
    هجمات إلكترونية يومية على مصرف "سبيربنك" الروسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, اختراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    ترامب يلعب على الحبلين!
    ترامب يلعب على الحبلين!
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك