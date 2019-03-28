عدوان إسرائيلي على حلب والدفاعات السورية تسقط 70 % من الأهداف

قال مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدون إسرائيلي على مواقع عسكرية شرق حلب وأسقطت القسم الأكبر من الأهداف المعادية.

وقال المصدر إن العدوان استهدف مواقع عسكرية في محيط مطار حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية وفي منطقتي النقارين وجبرين شرق حلب.

وأفاد مراسل"سبوتنيك" أن التيار الكهربائي انقطع عن مدينة حلب بالكامل خلال اللحظات الأولى للعدوان.

بينما أعلنت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على مدينة حلب.

وأوضح مصدر عسكري سوريا للوكالة الرسمية: "في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وتسقط عددا من الصواريخ المعادية وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

ويتزامن هذا الهجوم في وقت انعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الجولان في ظل اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على المترفعات السورية المحتلة.