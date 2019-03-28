عدوان إسرائيلي على حلب والدفاعات السورية تسقط 70% من الأهداف

قال مصدر عسكري سوري رفيع لوكالة "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على بعض المواقع العسكرية بمحيط منطقة الشيخ نجار جنوب شرق حلب وأسقطت عددا من الصواريخ.