العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يصل المغرب بزيارة رسمية

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المغرب مساء الأربعاء في زيارة صداقة وعمل بدعوة من العاهل المغربي محمد السادس.

نواكشوط — سبوتنيك. وحظي العاهل الأردني باستقبال رسمي في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، حيث وجد في استقباله شقيق العاهل المغربي الأمير رشيد.

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وسيلتقي عبد الله الثاني الخميس العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقطع العاهل المغربي محمد السادس زيارته الخاصة لفرنسا من أجل استقباله ضيفه الأردني ووصف مراقبون هذه الزيارة بـ"المفاجئة" حيث لم يسبق الإعلان عنها قبل الثلاثاء.

وقال بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، سيقوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بزيارة صداقة وعمل للمغرب يومي الأربعاء والخميس 27 و28 آذار/ مارس الحالي. وأضاف البيان "بهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير".

يذكر أن الملك عبد الله الثاني، كان قد زار المغرب آذار/ مارس 2017، بدعوة من الملك محمد السادس.

وبعد المغرب سيزور الملك عبد الله الثاني إيطاليا وفرنسا ثم تونس لحضور القمة العربية.