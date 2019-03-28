"أنصار الله" تعلن قصف تجمعات للجيش في حجة بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، استهداف تجمعات للجيش اليمني المدعوم من التحالف، بصاروخ باليستي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدر1 —P على تجمعات للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في القوة الصاروخية، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني وأسفر عن انفجار مخزن سلاح.

وسيطرت القوات الحكومية في 16 آب/ أغسطس الماضي، على مركز مديرية حيران والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من جماعة أنصار الله، حسب موقع الجيش اليمني.