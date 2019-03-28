الكويت... مستثمرون يسرقون الأراضي والأجهزة تتحرك

أعلنت الكويت أن مستثمرين يسرقون الأراضي، وأن أجهزتها تحركت تجاههم.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن مستثمرين خصصت لهم أراض لاستغلالها مواقع تشوين، فقاموا بضم أراض ومساحات أخرى غير مرخصة لهم دون موافقة الجهات المعنية.

دنيا الصحاة المحلية اليوم: شهادات ثانوية مزوّرة إلى النيابة.. مستثمرون يسرقون أراضي الدولة.. 86 حكماً ضد خريجي «أثينا» —… pic.twitter.com/qduHWaaWly — جريدة دنيا اليوم (@Donia_Alyoum) March 28, 2019

وتابعت الصحيفة أن الأجهزة الرقابية في البلاد تحصر حاليا "جميع الأراضي المستغلة كمواقع تشوين، للتأكد من قيام مستغليها بتوقيع عقود مع إدارة أملاك الدولة".

وحسب الصحيفة، ستقوم الأجهزة الرقابية خلال أيام قليلة "بإزالة تجاوزات الاستيلاء على أملاك الدولة في موقع التشوين المخالف في منطقة الصليبية والبالغة مساحته 250 ألف متر مربع والذي تم تأجيره لعدد من الشركات كمخازن".