تطورات في شائعة "اغتصاب وقتل طالبة الأزهر"

قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس 25 شخصا، بينهم أستاذ جامعي، في القضية المعروفة إعلاميا "اغتصاب وقتل طالبة بالأزهر".

© AP Photo / Khalil Hamra النائب العام المصري يتحرك في واقعة "اغتصاب طالبة الأزهر"

وبحسب موقع صحيفة " المصري اليوم "، أمرت نيابة أمن الدولة، الأربعاء، حبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لـ 25 شخصا بينهم سيد حسن الأزهري، أستاذ شريعة وقانون بجامعة الأزهر فرع أسيوط، والطالبة آية حامد، التي انتحلت صفة صحفية بجريدة الدستور، (ينص القانون المصري على أن الصحفي هو عضو نقابة الصحفيين المصريين ومن يعمل بالصحافة دون الانتماء للنقابة يعد منتحل صفة صحفي).

وبحسب الصحيفة، أمرت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين بتهمة ترويج شائعة "اغتصاب وقتل طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي".

ووجهت لهم النيابة تهم بث إشاعات مغرضة وتكدير الأمن وبلبلة الرأي العام وتكدير الأمن العام.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، قرر، الاثنين الماضي، التحقيق فيما نشر حول اغتصاب طالبة في جامعة الأزهر بصعيد مصر، وهو ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وقرر النائب العام المصري تكليف نيابة استئناف أسيوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق بشأن من قام عمدا بنشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية في جامعة الأزهر.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا عن اختفاء طالبة، تدعى نورا، وتعرضها لاغتصاب أثناء تواجدها في المدينة الجامعية للأزهر فرع أسيوط (صعيد مصر)، وكتب عدد من المستخدمين مطالبين بالتحقيق في الواقعة، ومطالبين بالكشف عن تفاصيل "الجريمة" التي حدثت مع نورا، واتهم المذيع المصري أحمد موسى أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" بترويج الشائعة وتهييج الطالبات.

​أصدرت جامعة الأزهر بيانا رسميا نفت فيه ما يتردد حول اختطاف فتاة بمبنى المدينة الجامعية بفرع أسيوط، وأهابت الجامعة بمختلف وسائل الإعلام، تحري الدقة والأمانة فيما ينشر عن الجامعة، ومنتسبيها، وعدم إثارة أي بلبلة تتعلق بطالبات وطلاب الجامعة، أو نشر أي أخبار دون أن تصدر عن المصادر الرسمية دون تحقق.

وأكدت الجامعة في بيانها "طلاب الجامعة أمانة في أعناق إدارة الجامعة، وحذرت الجامعة الصفحات التي تروج مثل هذه الشائعات، بأن الإدارة القانونية بالجامعة سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج مثل هذه الشائعات.

وكذلك نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، شائعة اغتصاب وقتل الطالبة نورا.

وقال خلال مداخلة تلفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" إن "الطالبة التي ذكروا اسمها كانت في إجازة، ولحسن الحظ أنها تواجدت اليوم، وجلست مع الطلاب ونفت الشائعة، إلا أن البعض أصر على رأيه".

ولفت إلى أن الطالبة التي ادعوا عليها أصيبت بأزمة نفسية، وأكد المحافظ أن "الشائعة مقصودة وتستهدف إحداث حالة من التوتر في المجتمع".

وشدد المحافظ على أن العملية التعليمية بالجامعة منتظمة، وأن المدينة الجامعية منضبطة.