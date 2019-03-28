تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان والمشير خليفة حفتر في الرياض (صور)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، مساء أمس الأربعاء، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال اللقاء، استعراض تطورات الأحداث في الساحة الليبية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها".

وقالت الوكالة السعودية إن اللقاء حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان".

​وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكد الملك سلمان "حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنيا للشعب الليبي التقدم والازدهار". وقالت الوكالة إنه "جرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية".

​وأكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، لـ"سبوتنيك" إن "القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سيتوجه الأربعاء في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".