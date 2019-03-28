محمد بن زايد يتحدث عن مصر

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تنظر بتقدير واعتزاز إلى دور مصر في الحفاظ على الأمن العربي.

وشدد ابن زايد خلال زيارته لمصر، على أن دولته تعمل على تعزيز التنسيق والتشاور مع القاهرة، خاصة خلال هذه المرحلة التي تتصاعد فيها وتيرة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة العربية واستقرارها، وفي مقدمتها خطر التطرف والإرهاب، واستمرار التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، إضافة إلى تعثر جهود الحل السياسي لبعض الأزمات العربية، وهي تطورات تستدعي مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية.

© AP Photo / Andrew Harnik محمد بن زايد يصدر عدة قرارات

ووفقا لصحيفة " البيان "، بحث محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى التحديات والأزمات التي تواجهها عدد من الدول العربية والجهود المبذولة لتجاوزها، إضافة إلى أهمية التنسيق والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومكتسبات شعوبها.

وأكد ابن زايد أن الإمارات تولي اهتماما بالغا وخاصاً بتوثيق وتنمية العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع مصر، بما يحقق المصالح لمتبادلة.

وأوضح محمد بن زايد أن موقف دولة الإمارات الثابت من دعم مصر وتقدير دورها في محيطها العربي توجه أساسي وأصيل في سياستها الخارجية منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان، الذي كان مدركا لأهمية مكانة مصر وثقلها السياسي والتاريخي المحوري، وأن نهضتها واستقرارها يصبان في مصلحة الدول العربية جميعها والمنطقة، لهذا تحرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية والأمن والاستقرار في مصر.