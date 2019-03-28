هذا ما حمله نتنياهو في أول زيارة للجولان المحتل بعد اعتراف ترامب

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، من الولايات المتحدة الأمريكية حاملا مرسوم اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهضبة الجولان المحتلة.

وفور عودته من واشنطن توجه نتنياهو إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، ثم إلى هضبة الجولان حاملا مرسوم الاعتراف.

التقى نتنياهو، أمس الأربعاء، برئيس مجلس البلدات في الجولان ورئيس بلدية كاتسرين التي تعد أكبر مستوطنة في المدينة المذكورة.

إلتقى اليوم رئيس الوزراء نتنياهو رئيس بلدية كاتسرين, أكبر مدينة بالجولان, ورئيس مجلس البلدات في الجولان وقال:



"ها هو المرسوم الذي وقع عليه الرئيس ترامب, ها هو الاعتراف الأمريكي بسيادتنا على الجولان. إنتظرناه 50 عاما. إنه إعلان عظيم يعزز إلى حد كبير جدا سيادتنا على الجولان". pic.twitter.com/b1NDAoywY1 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 27, 2019

​وقال نتنياهو خلال اللقاء: "ها هو المرسوم الذي وقع عليه الرئيس ترامب… ها هو الاعتراف الأمريكي بسيادتنا على الجولان… انتظرناه 50 عاما… إنه إعلان عظيم يعزز إلى حد كبير جدا سيادتنا على الجولان".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق الأسبوع الماضي، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وأضفى المرسوم صبغة رسمية على إعلان ترامب في 21 مارس/ آذار، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان.

ولقي اعتراف ترامب رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج.

بينما وصف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاعتراف بـ"التاريخي"، وقال إن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية. وقال "لن نتخلى عنها أبدا".

وأعلنت الحكومة السورية أن اعتراف واشنطن بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل "اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي" سوريا.