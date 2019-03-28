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12:26 28 مارس/ آذار 2019
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    رغد صدام حسين

    رغد صدام حسين تنشر صورة نادرة

    © AFP 2019 / KHALED FAZAA
    العالم العربي
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    نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صورة لها وهي طفلة.

    وكتبت رغد في تغريدة لها على تويتر: "من طفولتها…. رغد صدام حسين".

    ​ورغد، هي الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

    صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    وفي مارس/آذار 2003، اجتاحت القوات الأمريكية العراق بزعم "تحريره من صدام حسين"، بحجة "وجود أسلحة دمار شامل لدى نظامه". وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، اعتقل صدام حسين، وحكم عليه بالإعدام في الـ23 من يوليو/تموز 2006، وأعدم في الـ30 من ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته فجر أول أيام عيد الأضحى.

    وغادر ما تبقى من عائلة صدام حسين العراق بعد الغزو، ونشرت الحكومة العراقية، بداية العام الماضي، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين أمنيا، لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.

    وتضم القائمة 20 شخصا من قادة حزب البعث "المنحل"، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته، ومن بين الأسماء جاء اسم رغد صدام حسين التي أشارت إلى أنها لم تدخل العراق منذ 2003.

    الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبيل الاعدام، 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006
    © AFP 2019 / Abdelhak Senna
    الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبيل الاعدام، 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006
    وخلال حديث هاتفي خاص لقناة "العربية"، وقتها، توعدت ابنة صدام حسين، كل الذين يسيئون إليها بمقاضاتهم، مؤكدة أنها لا تقيم حاليا في الأردن، ولم تكشف عن الدولة التي تقيم فيها في الوقت الحالي. 

    وحول إدراجها قي قائمة المطلوبين، قالت رغد إن هذا الخبر يتردد منذ عام 2006، والدولة التي كنت أقيم بها (تقصد الأردن) أكدت أكثر من مرة أن "شؤوني تحت المجهر، وكافة أموري معلومة للجميع". وشنت رغد هجوماً عنيفاً على الحكومة العراقية، وقالت إنهم مجموعة "ليس لديها عمل سوى رغد، في الوقت الذي يعاني فيه بلدهم من الاحتلال".

    وأكدت أنها لم تدل إلا بتصريح واحد منذ خروجها من العراق، نافية الأخبار الكاذبة التي تتردد من حين لآخر عن دخولها إلى تكريت، ومشددة على أنها لم تدخل الأراضي العراقية نهائيا منذ خروجها. ودانت الإساءات التي تتعرض لها كأم لخمسة أولاد، وابنة رئيس سابق.

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    أخبار صدام حسين, أخبار العراق, العراق
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