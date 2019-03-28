قطر تكشف لأول مرة حقيقة دخولها بقوات برية إلى اليمن

وخلال ندوة أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تطرقت المتحدثة إلى الأوضاع في الحرب اليمنية، قائلةً: إن "قطر كانت جزءا من التحالف باليمن في البداية، على أساس أنه كان سينفذ عملية محدودة النطاق بضعة أسابيع، وذلك تم بعد قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى إعادة الشرعية، لكنني أشدد على أنه ما من جندي قطري دخل تراب اليمن".

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية ⁦@Lolwah_Alkhater⁩ في ندوة بواشنطن:

الحصار جعل #قطر أكثر استقلالية فيما يتعلق بالأمن الغذائي و السياسة الخارجية في ظل وجود سياسات مندفعة قادمة من بعض جيرانها. pic.twitter.com/PNzVwTIBwR — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) ٢٧ مارس ٢٠١٩

ويكمن دور قطر حاليا في اليمن بتقديم مساعدات إنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة، بحسب المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية.

وقالت إن "الوضع في اليمن أصبح بلا هدف، وكل ما تقوم به عمليات التحالف هو مفاقمة الوضع الإنساني، لهذا يجب أن تتوقف" وفقا لصحيفة "الخليج أونلاين" القطرية.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حرباً منذ عام 2014، بين مسلحي الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 مارس 2015؛ مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.