تفاصيل الهجوم بسيارة ملغومة في العاصمة الصومالية ومقتل 11 على الأقل (فيديو وصور)

قالت خدمات الإسعاف في الصومال إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة اليوم الخميس قرب فندق ومطاعم في منطقة مزدحمة بالعاصمة مقديشو استهدفها متشددون من قبل.

© REUTERS / FEISAL OMAR انفجار ضخم في مقديشو وارتفاع أعمدة الدخان في السماء... والسبب مجهول

وحسب "رويترز" تسبب الانفجار الضخم الذي وقع على طريق مزدحم في تصاعد سحابة ضخمة من الدخان وتدمير مطعمين وبعض السيارات التي كانت متوقفة في المنطقة.

وقال شاهد من رويترز في الموقع إنه أحصى ست جثث.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة أمين للإسعاف "حتى الآن نقلنا 11 قتيلا و16 مصابا. عدد القتلى قد يرتفع".

وذكرت الشرطة من قبل أن عدد القتلى ثمانية.

وقال رائد الشرطة محمد حسين لرويترز "أسفر الانفجار عن تدمير مطعم ومقتل العديد ممن كانوا داخل المطعم وخارجه. عدد القتلى قد يرتفع".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وكانت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدفت نفس الفندق في السابق والذي يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم.

BREAKING: Explosion from an IED device fitted into a car goes off in #Mogadishu's Taleh Junction near the busy KM4. Initial reports suggests there are casualties. #Somalia pic.twitter.com/N93XTHpWxT — Ahmed Kosar (@AhmedKosar1) March 26, 2019

وكان 15 شخصا قُتلوا يوم السبت في انفجارين وتبادل لإطلاق النار بين مقاتلين ينتمون لحركة الشباب وقوات الأمن في قلب مقديشو.

وتسعى حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب. ورغم أن الحركة طُردت من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك فإنها لا تزال تمثل تهديدا كبيرا وغالبا ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.

حطام السيارات التي دمرت خلال انفجار وقع بالقرب من فندق في مقديشو © REUTERS / FEISAL OMAR

مدنيون يحملون جثة رجل قتل في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق في مقديشو © REUTERS / FEISAL OMAR

مدنيون يحملون جثة رجل قتل في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق في مقديشو © REUTERS / FEISAL OMAR 1 / 3 © REUTERS / FEISAL OMAR حطام السيارات التي دمرت خلال انفجار وقع بالقرب من فندق في مقديشو

وتشارك قوات من كينيا في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال.