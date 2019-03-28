تفاصيل الهجوم بسيارة ملغومة في العاصمة الصومالية ومقتل 11 على الأقل (فيديو وصور)

وقال شاهد من رويترز في الموقع إنه أحصى ست جثث.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة أمين للإسعاف "حتى الآن نقلنا 11 قتيلا و16 مصابا. عدد القتلى قد يرتفع".
وذكرت الشرطة من قبل أن عدد القتلى ثمانية.
وقال رائد الشرطة محمد حسين لرويترز "أسفر الانفجار عن تدمير مطعم ومقتل العديد ممن كانوا داخل المطعم وخارجه. عدد القتلى قد يرتفع".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وكانت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدفت نفس الفندق في السابق والذي يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم.
BREAKING: Explosion from an IED device fitted into a car goes off in #Mogadishu's Taleh Junction near the busy KM4. Initial reports suggests there are casualties. #Somalia pic.twitter.com/N93XTHpWxT— Ahmed Kosar (@AhmedKosar1) March 26, 2019
وكان 15 شخصا قُتلوا يوم السبت في انفجارين وتبادل لإطلاق النار بين مقاتلين ينتمون لحركة الشباب وقوات الأمن في قلب مقديشو.
وتسعى حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب. ورغم أن الحركة طُردت من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك فإنها لا تزال تمثل تهديدا كبيرا وغالبا ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.
- حطام السيارات التي دمرت خلال انفجار وقع بالقرب من فندق في مقديشو© REUTERS / FEISAL OMAR
- مدنيون يحملون جثة رجل قتل في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق في مقديشو© REUTERS / FEISAL OMAR
- مدنيون يحملون جثة رجل قتل في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق في مقديشو© REUTERS / FEISAL OMAR
وتشارك قوات من كينيا في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال.
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