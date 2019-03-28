وزير إماراتي: عدم التواصل مع إسرائيل كان قرارا خاطئا للغاية

نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" التي تصدر من أبوظبي عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قوله إن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم نحو السلام مع الفلسطينيين.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich العلم الإسرائيلي يظهر في أبو ظبي... مشاركة رياضية جديدة

وحسب "رويترز"، نسبت الصحيفة إلى قرقاش، قوله إن قرار الكثير من الدول العربية عدم التحاور مع إسرائيل عقّد مساعي التوصل لحل على مدى عقود.

وقال قرقاش في تعليقات صريحة على غير العادة: "منذ سنوات عدة، اتخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا للغاية)".

يشار إلى أن لاعبين إسرائيليين شاركوا في بطولة دولية في أبو ظبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتم رفع العلم الإسرائيلي خلال البطولة، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، التي اعتبرتها، آنذاك، لحظة تاريخية لبلادها.

وسبق أن أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن إيلي كوهين، وزير الصناعة والاقتصاد الإسرائيلي، تلقى دعوة من مملكة البحرين، للاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الدولي " Startup Nations Ministerial".

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه الدعوة جاءت بعد زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد، وكذلك بعيد زيارات لوزراء إسرائيليين كثيرين لدول خليجية، منها الإمارات وقطر.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن وزيرة الثقافة والرياضة والعلوم، ميري ريغيف، زارت أبو ظبي، وبعدها وزير الاتصالات، أيوب قرا، كان في دبي، وأخيرا، وزير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، زار عمان.