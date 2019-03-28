الحكومة السودانية: إطلاق سراح قيادات معارضة معروفة خلال أيام

أعلن وزير الإعلام السوداني، حسن إسماعيل، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إطلاق سراح عدد من قيادات المعارضة المعروفة خلال الأيام المقبلة.

وأبلغ إسماعيل صحيفة "الانتباهة"، أمس، عزم جهاز الأمن على إطلاق سراح معتقلين أوقفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق سراح عدد من المعتقلين بعضهم حصل على البراءة وآخرون استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم.

وكان الأمن السوداني اعتقل عددا من قادة المعارضة في فترات متفاوتة مع اندلاع التظاهرات في البلاد قبل نحو أربعة أشهر. ثم أصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات، في حين شكك تجمّع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة بإعلان المخابرات.

وطالب عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور جيس بيلراكيس، الأحد، حكومة الخرطوم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات.

وطالب الأطراف السودانية بالانتقال لاتجاه سياسي جديد يقوم على تفاوض يلتزم برغبات الشعب، خلال زيارته إلى السودان منتصف الشهر الجاري.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات شهدت الساحة السياسية عددا من المبادرات للحل، أجمعت أغلبها على فترة انتقالية عقب تنحي البشير ترتب لانتخابات في البلاد.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.

ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.

وترفض المعارضة الحوار مع البشير وتواصل مطالبتها له ولحكومته بالتنحي.

وأعلن البشير، الشهر الماضي، حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها.