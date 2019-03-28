الملك سلمان يغادر السعودية في زيارة تاريخية

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، المملكة في زيارة إلى الجمهورية التونسية.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي إن زيارة الملك سلمان جاءت تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بحسب كالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب البيان، من المقرر أن يجري خلال الزيارة "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ولفت البيان إلى أن الملك سيرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثلاثين ـ التي ستعقد في الجمهورية التونسية 31 من الشهر الجاري.

وكان سفير المملكة لدى تونس، محمد بن محمود العلي، قال في حوار مع مجلة تونسية، قبل أيام إن زيارة الملك المرتقبة إلى تونس "زيارة تاريخية وهامة بكل المقاييس وقد لمسنا قبل الزيارة اهتماما كبيرا على جميع المستويات بدءا بفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي وصولا إلى كافة المؤسسات السياسيّة في تونس".

وأضاف أن "المشاريع السعودية أو مساهمة المملكة في المشاريع التنموية بتونس ليست بأمر جديد بل يعود إلى سنة 1975، ونحن مستمرون في دعم الشقيقة تونس بكل ما يساهم في استقرارها وازدهارها".