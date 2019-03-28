الحوثي يكشف سر إيقاف قصف السعودية بالصواريخ الباليستية

وقال الحوثي، ردا على سؤال حول الأمر في حوار مع قناة العالم الإيرانية، نشر أمس، إنه يعتقد حدوث تخفيض إعلامي فقط.
وأشار الحوثي إلى أن هناك مبادرة مقدمة لإيقاف الصواريخ والطيران المسير من أجل السلام "لكن اشترطت وزارة الدفاع عندما قدمنا هذه المبادرة أن لها حق إنهائها في الوقت والزمان الذي تريد".
وقال الحوثي إن "وزارة الدفاع اشترطت عندما قدمنا هذه المبادرة أن لها حق إنهائها في الوقت والزمان الذي تريد".
وأكد الحوثي أن المبادرة المذكورة مستمرة، وأن وزارة الدفاع اليمنية هي من تقرر الخطوة القادمة في هذا الأمر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)