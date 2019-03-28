الحوثي يكشف سر إيقاف قصف السعودية بالصواريخ الباليستية

كشف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، سر إيقاف قصف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.

وقال الحوثي، ردا على سؤال حول الأمر في حوار مع قناة العالم الإيرانية، نشر أمس، إنه يعتقد حدوث تخفيض إعلامي فقط.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الحوثي يتوعد التحالف برد في عمق دوله في حال التصعيد بالحديدة

وأضاف أنه بالنسبة للواقع الميداني فالمعارك "مستمرة وبالنسبة للهدنة لا يوجد شيء".

وأشار الحوثي إلى أن هناك مبادرة مقدمة لإيقاف الصواريخ والطيران المسير من أجل السلام "لكن اشترطت وزارة الدفاع عندما قدمنا هذه المبادرة أن لها حق إنهائها في الوقت والزمان الذي تريد".

وقال الحوثي إن "وزارة الدفاع اشترطت عندما قدمنا هذه المبادرة أن لها حق إنهائها في الوقت والزمان الذي تريد".

وأكد الحوثي أن المبادرة المذكورة مستمرة، وأن وزارة الدفاع اليمنية هي من تقرر الخطوة القادمة في هذا الأمر.