مصر تستلم 30 عربة قطار ركاب من التحالف الروسي المجري في ديسمبر

أعلنت مصر أنها ستتسلم في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الدفعة الأولى من عربات قطار الركاب ضمن صفقة مع تحالف روسي - مجري تتضمن توريد 1300 عربة جديدة، مع سعي القاهرة لتطوير قطاع السكك الحديدية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية، اليوم الخميس، "التقى وزير النقل المصري كامل الوزير، بالسفير الروسي في القاهرة، سيرغى كيربتشينكو، ورئيس وقيادات شركة ترانسماش هولدينغ الروسية لمتابعة تنفيذ توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب".

© REUTERS / Darren Staples استدعاء الشرطة إلى محطة قطارات ومطار في لندن بشأن طرود مريبة

وأوضح الوزير، بحسب البيان، أن "الدفعة الأولى من العربات، بعدد 30 عربة، يتم تسليمها في كانون الأول/ ديسمبر القادم"، واصفا الصفقة بأنها "الأضخم في تاريخ السكك الحديدية وستحدث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع"، وأنها "تمثل تعاونا مثمرا لثلاث دول وهي مصر وروسيا والمجر".

يذكر أن النيابة العامة المصرية كانت قد قررت استدعاء 38 من موظفي السكك الحديدية على خلفية حادث محطة القاهرة الرئيسية الذي أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، مشيرة لوجود آثار مواد مخدرة لدى أحد المتهمين بالحادث.