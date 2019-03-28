نتنياهو: لن نقبل بإدخال صواريخ إيرانية دقيقة إلى سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تحاول إدخال صواريخ دقيقة إلى سوريا.

وذكر نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، اليوم، الخميس، أن إيران تعمد باستمرار على أن تدخل إلى سوريا صواريخ دقيقة بعيدة المدى، وصواريخ متقدمة جدا وفتاكة جدا.

إيران تحاول باستمرار أن تدخل إلى سوري صواريخ دقيقة بعيدة المدى, صواريخ متقدمة جدا وفتاكة جدا. لن نقبل بذلك وعملياتنا ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا ولإدخال أسلحة متقدمة إليها تستمر دون هوادة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 28, 2019

وأضاف بنيامين نتنياهو، في تغريدته، قائلا:

لن نقبل بإدخال تلك الصواريخ إلى سوريا، وسنقوم بعمليات ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا، وضد إدخال أسلحة متقدمة إليها، والتي تستمر دون هوادة.

وصرح نتنياهو بهذه التصريحات على هامش تفقده لقواته العسكرية المنتشرة بطول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، صباح اليوم، مضيفا أنه أوعز بتعزيز القوات المنتشرة بطول الخط الفاصل مع غزة.

رئيس الوزراء نتنياهو تفقد القوات المنتشرة على حدود قدطاع غزة وقال: "



أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق. فليعلم جميع المواطنين أن لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق — فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى". pic.twitter.com/NfKnmSARD6 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 28, 2019

وأعلن نتنياهو الاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق، محذرا حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من دخوله الحرب أقوياء، قائلا:

فليعلم جميع المواطنين أنه لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق — فسندخل إليها أقوياء، بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى.