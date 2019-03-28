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16:53 28 مارس/ آذار 2019
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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يلتقي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر

    خبير استراتيجي: السعودية تحظى بثقة الليبيين ويمكنها لعب دور أكبر

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    الأزمة الليبية تختلف كثيرا عن الأزمات العربية الأخرى حسب رأي كثيرين من السياسيين، نظرا لخصوصية هذا الملف وما تتميز به ليبيا من جغرافية ذات طبيعة خاصة، وكذلك الصراعات الدولية والإقليمية التي انتقلت بصورة غير مباشرة إلى الداخل، وسط كل هذا جاءت زيارة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، للسعودية لتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة.

    خليفة حفتر
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    صحيفة: حفتر يزور السعودية غدا
    قال اللواء عبد الله غانم القحطاني، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، السعودية لم تدخر جهدا في تقريب وجهات النظر بين الفصائل والسياسيين بشكل عام، وهناك دول عربية تقوم أيضا بالتوفيق بين الأطراف، ولو طلب من الرياض لعب دور أكبر فلن تتأخر.

    وتابع الخبير الاستراتيجي، لو طلبت الأطراف من السعودية التدخل المباشر فستفعل ذلك من خلال استضافة بقية الفصائل للجلوس على مائدة واحدة من أجل التوصل إلى توافق من أجل قيام الدولة وإبعاد الإرهاب.

    وأشار القحطاني إلى أن السعودية قادرة على التدخل والوساطة بين جميع الأطراف واعتقد أنها تحظى بثقة الشعب الليبي، نتحدث عن مؤسسات الدولة التي مازالت موجودة والفصائل السياسية وأيضا قيادة الجيش والمتمثلة في المشير حفتر، كل هؤلاء يثقون في المملكة العربية السعودية.

    وأضاف الخبير الاستراتيجي، ومع هذا يجب أن لا ننسى أن هناك إدارة لملف النزاع من جانب الأمم المتحدة، لكن للاسف لن تفضي جهود الأمم المتحدة إلى أي حل إيجابي في ليبيا، والتاريخ العربي شاهد على أن المنظمة الدولية لم تفلح في حل أي قضية عربية.

    وأكد القحطاني على أن زيارة حفتر للرياض طبيعية جدا، لأن حفتر قائد الجيش وله تأثير على الساحة الليبية وقام بإبعاد بعض المنظمات الإرهابية التي كانت تقوم بتشويه صورة ليبيا، تطمح السعودية لإستعادة الدولة الليبية الممزقة سياسيا منذ رحيل القذافي، وتتصارع عليها قوى الإرهاب والاستعمار الجديد.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فقد التقى حفتر أمس الأربعاء بالرياض العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجرى خلال اللقاء، استعراض تطورات الأحداث في الساحة الليبية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار حفتر, أخبار السعودية, العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, خليفة حفتر, السعودية, ليبيا
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