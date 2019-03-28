السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات مؤقتا

وأشارت المحكمة أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت في أثناء جلسات المحاكمة، وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وارتأت الموافقة عليها، وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.
وحسب "رويترز" قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن السلطات السعودية أطلقت سراح بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مصدرين من عائلة الناشطة عزيزة يوسف، قولهما إنه تم إطلاق سراح عزيزة يوسف وإيمان النفجان وامرأة ثالثة.
وقال مصدر آخر إن لجين الهذلول ليس من بين الذين تم الإفراج عنهن.
كانت جماعات حقوقية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن ثلاث نساء على الأقل، بينهن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النجفان والأكاديمية عزيزة اليوسف، وضعن في الحبس الانفرادي لشهور وتعرضن للتعذيب الذي شمل الصعق الكهربائي والجلد والتحرش الجنسي.
ودعت أكثر من 30 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، وكندا وأستراليا، الرياض إلى الإفراج عن الناشطات. وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأميركي مايك بومبيو المسألة خلال زيارات للمملكة في الآونة الأخيرة.
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