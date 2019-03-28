بعد اعتراف ترامب بالجولان... عضو كنيست يتساءل عن الثمن الإسرائيلي

أجرت القناة السابعة العبرية، أمس، الأربعاء، حوارا مع الجنرال متان كهانا، الذي يحتل المقعد رقم 4 على قائمة حزب "اليمين الجديد" للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأوضح من خلاله أن الرئيس ترامب لابد وأن يلقى المقابل أو يقبض ثمن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأضاف الجنرال متان كهانا أن الجيش الإسرائيلي فقد قوة الردع أمام حركة حماس في قطاع غزة، مدعيا أن وزراء الدفاع الإسرائيليين السابقين لم يرغبوا في ردع حركة حماس، رغم أن وزير التعليم، رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، قد وضع من قبل خطة ردع الحركة قبل عشرة أشهر، على طاولة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، بحكم أنه أحد أعضاءه، دون رد، أو دون توجيه من قيادة المجلس.
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