محلل سياسي يمني: أنصار الله وجيش هادي يحشدون لحسم معركة الحديدة

قال عبد الحفيط الحطامي، المراقب الميداني والمحلل السياسي اليمني في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس: "كنا نتوقع الفشل للإتفاق بمجرد الإعلان عنه، نظرا لأن بنوده تم صياغتها بعيدا عن الواقع على الأرض ودون دراسة كافية لمدى تقبل كل طرف للاتفاق، والجهات الضامنة له".
وأوضح المحلل السياسي، أن الاشتباكات مازالت مستمرة في الحديدة، والحوثيون يشنون أشرس الهجمات خلال الساعات الماضية من أجل التقدم على حساب مواقع الجيش الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة إضافة إلى المديريات الجنوبية مثل حيث والدريهمي والتحيتا حيث تدور معارك شرسة بالتزامن مع الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم والتدخل العربي للقتال في اليمن.
وأكد الحطامي، أنه "لا يوجد ولو مؤشر بسيط يلمسه المواطن العادي عن قرب توقف الحرب أو انسحاب جماعة "الحوثي"، لكن يبدو أن مؤشرات الحرب هي الأكثر بروزا في جميع الجبهات وليس الحديدة فقط، واشتعلت اليوم معارك ضارية في محافظة حجة القريبة جدا من محافظة الحديدة".
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